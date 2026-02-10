Нижегородцы собрали на переработку 8 тонн старой одежды за 2 месяца

Жители Нижнего Новгорода с декабря прошлого года сдали восемь тонн старой одежды на переработку. Проект по сбору текстиля реализует компания «Лидертекс» при поддержке Минприроды России и РЭО, сообщает пресс-служба РЭО.

В столице Поволжья установили 56 контейнеров. Они предназначены для сбора чистой одежды, постельного белья, полотенец, скатертей, а также других текстильных изделий.

Кроме того, по 50 контейнеров установили в Самаре и Перми. В этих городах с декабря прошлого года собрали 11 тонн текстильных отходов.

Вторсырье из контейнеров отсортируют и отправят в «Эко-кластер „Зеленая нить“ — предприятие с полным циклом переработки. Из старой одежды там сделают ветошь, перчатки и рукавицы.

«Благодаря этому проекту вещи не будут лежать на полигонах, а получат вторую жизнь. Кроме того, это сократит потребность в зарубежном сырье и поддержит отечественную промышленность», — сказали в пресс-службе РЭО.

Компания «Лидертекс» при поддержке Минпромторга России реализует в Кинешме Ивановской области проект «Эко-кластер „Зеленая нить“. На церемонии награждения Зеленой премии — 2025 проект отмечен как наиболее значимый и перспективный в отрасли. Кластер нацелен на создание экономики замкнутого цикла и сокращение объемов захоронения отходов текстиля. „Лидертекс“ производит регенерированную пряжу из отходов текстиля, который собирает в собственные контейнеры в городах-миллионниках. Конечным продуктом являются перчатки, рабочие рукавицы.