Нижегородцы смели билеты в вагон-резиденцию поезда Деда Мороза как горячие пироги

сегодня в 17:25

Нижегородцы раскупили билеты в вагон-резиденцию поезда Деда Мороза за пару минут

В конце декабря Нижегородская область встретит «Поезд Деда Мороза», но билеты в вагон-резиденцию были раскуплены практически мгновенно. На официальном сайте РЖД больше нет доступных мест, сообщает pravda-nn.ru .

Старт продаж состоялся в четверг в 9 утра. Большинство билетов было забронировано заранее, а те, что освободились после снятия брони, были раскуплены в течение нескольких минут.

Волшебный поезд Деда Мороза прибудет в Нижегородскую область 27 декабря. Он остановится в Нижнем Новгороде и Дзержинске.

В составе этого праздничного поезда есть вагон-приемная Деда Мороза, вагоны для анимации, вагон — кукольный театр, вагоны-рестораны и вагон-лавка. Анимационная программа возле поезда будет доступна всем желающим.

Посещение передвижной резиденции и вагона «Кукольный театр» возможно только по предварительно приобретенным билетам, продажа которых началась за месяц до прибытия поезда.

