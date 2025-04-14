Нижегородцев угостят гигантским куличом на Пасху

В Нижнем Новгороде 20 апреля, в день празднования Пасхи, возле Александро-Невского собора состоится освящение праздничных угощений, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на сайт Нижегородской митрополии.

Торжественный обряд проведет митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий сразу после окончания Великой Пасхальной вечерни, начало которой запланировано на 17:00.

Царь-пасха, изготовленная Княгининским молочным заводом, будеть весить 580 кг. Этот десерт, выполненный в виде традиционной пирамиды (с основанием 90 на 90 см и высотой около 1 м), будет украшен орехами, изюмом, шоколадом и кондитерским декором.

Пасхальный кулич-великан от компании «Сормовский хлеб» будет весить 200 кг, а его высота составит более 1 м. Его украсят помадкой, сахарными шариками, цветочными элементами и перламутровыми бусинами. Приготовление осуществляется по старинному рецепту: тесто на опаре с большим количеством яиц, масла, изюма и сахара выпекается отдельными слоями, которые затем соединяются вареным сгущенным молоком. Процесс занимает не менее 48 часов.

По окончании освящения пасхальных угощений Нижегородская епархия организует для всех присутствующих концерт. У всех желающих будет возможность отведать традиционные пасхальные лакомства.