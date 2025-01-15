Нижегородцев с ментальными особенностями привлекут к организации Масленицы

Масленицу для людей с ментальными особенностями устроят в Нижегородской области

Нижегородский проект «Дом удивительных людей» устроит празднование Масленицы для своих воспитанников, людей с ментальными особенностями привлекут к организации мероприятия, сообщает pravda-nn.ru .

Масленица пройдет в Кстовском районе Нижегородской области, программа праздника пока в разработке. Для проведения мероприятия объявлен сбор средств в соцсетях организаторов. Из требуемых 730 тыс. рублей удалось собрать пока лишь 18%.

«На эти средства планируют организовать тренинги для 18 студентов и праздник для 40 семей, воспитывающих ребенка или молодого взрослого с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении.

«Дом удивительных людей» существует в Нижнем Новгороде с 2017 года. Организаторы проекта помогают социализироваться людям с особенностями: студенты занимаются с психологом и учатся самостоятельной жизни, работают в мастерских. Организация Масленицы станет для них новым опытом проведения праздников.