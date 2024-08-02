Нижегородца арестовали после расклейки листовок с призывом воевать за Украину

Житель города Дзержинск (Нижегородская область) арестован по подозрению в государственной измене. По данным следствия, мужчина расклеивал листовки с призывом вступать в радикальное военное формирование, которое курируют спецслужбы Украины, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Также подозреваемый снимал на видео и фотографировал военные объекты в Нижегородской области.

После задержания в жилище фигуранта устроили обыск, в ходе которого изъяли документы для въезда на Украину и электронные носители информации. Также у нижегородца нашли наличные средства в разной валюте.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отправлен под стражу по решению Дзержинского горсуда.