Нижегородца арестовали после расклейки листовок с призывом воевать за Украину
Житель Дзержинска арестован по подозрению в госизмене
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Житель города Дзержинск (Нижегородская область) арестован по подозрению в государственной измене. По данным следствия, мужчина расклеивал листовки с призывом вступать в радикальное военное формирование, которое курируют спецслужбы Украины, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
Также подозреваемый снимал на видео и фотографировал военные объекты в Нижегородской области.
После задержания в жилище фигуранта устроили обыск, в ходе которого изъяли документы для въезда на Украину и электронные носители информации. Также у нижегородца нашли наличные средства в разной валюте.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отправлен под стражу по решению Дзержинского горсуда.