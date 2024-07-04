Нижегородскую директрису осудили за подделку оценок внуку ради места в вузе

В городе Дзержинск Нижегородской области завершен суд над директором лицея, которая незаконно изменила оценки внука в аттестате. Следователи считают, что женщина сделала это, чтобы ее родственник смог поступить в университет, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на нижегородское следственное управление СК.

По данным следствия, руководитель лицея хотела, чтобы ее родственник поступил в государственный вуз. Для этого женщина завысила его общий балл в аттестате.

Молодого человека зачислили, однако после этого были нарушены права другого абитуриента. Последний имел достаточный балл для поступления, но в результате конкурса сумел попасть только на платное место.

Суд признал злоумышленницу виновной. Директрисе назначили штраф в размере 100 тысяч рублей, лишив ее права занимать должностные места на 2 года.