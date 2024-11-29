Нижегородский планетарий заключил соглашения с планетариями Китая и Бразилии

Соглашения с планетариями Нижнего Новгорода, Пекина и Рио-де-Жанейро были подписаны в результате кросс-культурного проекта «Вселенная BRICS», сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на департамент культуры администрации Нижнего Новгорода.

Как сообщили представители департамента, в пресс-центре ТАСС в Москве прошла пресс-конференция, на которой подводились итоги этого проекта, организованного Нижегородским планетарием имени Г. М. Гречко. Выставку «Вселенная BRICS» посетили 29 000 человек с 11 июня по 1 октября в Нижнем Новгороде. В планетарии работа выставки продолжалась на протяжении четырех месяцев, и до сих пор в его стенах можно увидеть часть экспозиции с фотографиями.

Участники пресс-конференции, среди которых летчик-космонавт, Герой России Сергей Кудь-Сверчков, директор Нижегородского планетария Галина Муромцева, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, а также генеральные консулы России в Рио-де-Жанейро и Кейптауне, обсудили итоги проекта, его значение для популяризации российской космонавтики и важность гуманитарного международного сотрудничества в странах БРИКС.

Реализация проекта «Вселенная BRICS» стала возможной благодаря сотрудничеству Нижегородского планетария имени Г. М. Гречко, Фонда креативных индустрий Ульяновской области и Проектного офиса по международному молодежному сотрудничеству «Россия — БРИКС», при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и государственной корпорации Роскосмос.