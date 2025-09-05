Нижегородские депутаты выступили за запрет на татуировки до 18 лет

В Нижегородской области готовят законопроект о запрете татуировок до 18 лет

Председатель регионального Заксобрания Евгений Люлин в своем Telegram-канале рассказал, что в Нижегородской области готовят к передаче в Государственную Думу проект закона, предусматривающий запрет нанесения татуировок несовершеннолетним, сообщает pravda-nn.ru .

Действующие нормы позволяют наносить татуировки лицам, достигшим 16 лет, однако нижегородские депутаты предлагают ужесточить это правило, подняв возрастной порог до 18 лет.

Как утверждает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья, онкохирург Бадма Башанкаев, татуировки несут серьезную угрозу для здоровья. В отличие от электронных сигарет, вред от татуировок проявляется не сразу: они в два раза повышают вероятность развития рака кожи и в три раза увеличивают риск лимфомы. Причина кроется в том, что красящие вещества накапливаются в лимфатических узлах и затем попадают в различные органы.

«Те, кто постарше, привыкли считать татуировку баловством. Они бы видели, как сегодня некоторые подростки покрывают рисунками практически все тело, набивают тату себе на лица. Эстетический эффект сомнительный, а вот вред здоровью — реальный, доказанный исследованиями», — подчеркнул Люлин.