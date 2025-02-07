Нижегородская телебашня будет подсвечена в День российской науки

8 февраля, в День российской науки, региональный штаб Десятилетия науки и технологий и нижегородский филиал РТРС проведут совместное мероприятие, в рамках которого телевизионная башня в городе будет окрашена в праздничные огни, сообщает ИА «Время Н» .

С 18:00 до 21:00 архитектурная доминанта города будет подсвечена графическими узорами, посвященными науке, а на ее медиафасаде появится бегущая строка с именами выдающихся ученых Нижнего Новгорода, которые внесли значительный вклад в эту сферу. На гранях башни будет транслироваться надпись: «8 февраля — День науки».

Среди ученых, чьи имена будут представлены на световом панно, — Александр Андронов, Ростислав Алексеев, Ирина Блохина, Николай Боголюбов, Михаил Бонч-Бруевич, Андрей Гапонов-Грехов, Иван Кулибин, Николай Лобачевский, Александр Ляпунов, Юрий Неймарк, Надежда Суслова и Александр Формозов.

Научные разработки нижегородских ученых стали катализатором прогресса в радиотехнике и информационных технологиях, отметила директор регионального филиала РТРС Екатерина Капиносова. Праздничная подсветка будет символизировать признание заслуг этих ученых и важность науки для общества.

Президент России Владимир Путин объявил 2021−2032 годы Десятилетием науки и технологий с целью повышения осведомленности о достижениях российской науки и вовлечения молодежи в научную деятельность.

День российской науки отмечается 8 февраля. Был учрежден указом президента Бориса Ельцина 7 июня 1999 года. Это праздник академиков, ученых, профессоров и студентов, решивших посвятить свою жизнь научной и исследовательской деятельности.