сегодня в 16:28

«Нижегородская правда» попала в региональный топ-5 каналов в MAX по просмотрам

В ноябрьском рейтинге новостных каналов Нижнего Новгорода в MAX «Нижегородская правда» заняла пятое место, сообщает pravda-nn.ru .

Топ был составлен New Media на основе данных LiveDune.

По итогам ноября публикации канала «Нижегородской правды» в мессенджере MAX были просмотрены 103,3 тысячи раз, что позволило ему войти в пятерку лидеров.

Лидирующие позиции в топ-5 заняли каналы «Вести-Приволжье» (с 779 тысячами просмотров), «Мой Нижний Новгород» (749,7 тысячи просмотров), «Нижний Новгород Без Цензуры» (579,7 тысячи просмотров) и «Кстати» (281,2 тысячи просмотров).

