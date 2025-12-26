«Нижегородская правда» попала в региональный топ-5 каналов в MAX по просмотрам
В ноябрьском рейтинге новостных каналов Нижнего Новгорода в MAX «Нижегородская правда» заняла пятое место, сообщает pravda-nn.ru.
Топ был составлен New Media на основе данных LiveDune.
По итогам ноября публикации канала «Нижегородской правды» в мессенджере MAX были просмотрены 103,3 тысячи раз, что позволило ему войти в пятерку лидеров.
Лидирующие позиции в топ-5 заняли каналы «Вести-Приволжье» (с 779 тысячами просмотров), «Мой Нижний Новгород» (749,7 тысячи просмотров), «Нижний Новгород Без Цензуры» (579,7 тысячи просмотров) и «Кстати» (281,2 тысячи просмотров).
