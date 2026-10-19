Нижегородская область заняла четвертое место по научно-технологическому развитию

Нижегородская область стала четвертой в рейтинге научно-технологического развития регионов России за 2025 год. Исследование провело РИА Новости, сообщает ИА «Время Н» .

Москва заняла первое место, Татарстан — второе, Санкт-Петербург — третье. На эти регионы пришлось более 44% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ и услуг за 2025 год.

В десятку лидеров также вошли Московская, Самарская области, Пермский край, Свердловская, Тульская и Новосибирская области. Новосибирская область сменила в топ-10 Тюменскую — это единственное изменение в составе первой десятки за год. Регионы первой десятки обеспечили 69% общероссийского объема инновационных товаров, работ и услуг.

Авторы исследования использовали данные Росстата и Роспатента. Они оценивали материальную базу, кадровые ресурсы, эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

Замкнули рейтинг Ингушетия, Чечня, Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область и Забайкальский край. Исследователи связали их позиции со слабым развитием научно-исследовательской сферы и высокотехнологичных производств в силу исторических и географических причин.

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