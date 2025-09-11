Нижегородская область уступает среднероссийским показателям по рождаемости третьих детей

Нижний Новгород отстает от среднего уровня по числу третьих и последующих детей

Нижегородская область продолжает отставать от среднероссийских показателей по рождаемости третьих и последующих детей, сообщает «Царьград» .

Нижегородская область занимает одну из низких позиций в рейтинге регионов по количеству третьих и последующих детей, рождаемых женщинами. По данным Telegram-канала «Бокал прессека», суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей в регионе составляет 0,259. Это значение немного выше февральского показателя — 0,264, однако остается ниже среднероссийского уровня, который находится в диапазоне 0,365–0,372.

Лидерами по этому показателю являются Республика Тыва, кавказские республики и Алтайский край. Коэффициент отражает среднее количество третьих и последующих детей, которых рождает одна женщина за весь репродуктивный период.

Несмотря на отставание от среднероссийских показателей, Нижегородская область опережает по этому критерию Санкт-Петербург и мордовские районы.