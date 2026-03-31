Нижегородец держал в заложниках шпица своей бывшей девушки

После расставания с возлюбленной мужчина отказался добровольно возвращать ее собаку породы шпиц. Животное находилось у него, так как девушка ранее оставляла питомца на время.

Владелица обратилась в суд, который постановил передать собаку законной хозяйке. Однако мужчина продолжал скрывать животное и не исполнял решение.

Судебный пристав ввел временное ограничение на выезд должника из России, запретил регистрационные действия с автомобилем и взыскал исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. Дополнительно мужчине назначили два штрафа на общую сумму 4 тысячи рублей.

После принятых мер нижегородец исполнил решение суда и вернул собаку хозяйке.

