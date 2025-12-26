НИУ ВШЭ проводит опрос социальных предприятий для совершенствования законодательства

сегодня в 18:04

Институт социально-экономического проектирования НИУ ВШЭ по поручению агентства стратегических инициатив начал опрос социальных предприятий для оценки предложений по развитию сектора негосударственных поставщиков социальных услуг, сообщает пресс-служба организаторов.

Экспертный совет по подготовке концепции законотворческой инициативы в сфере развития негосударственных поставщиков социальных услуг был создан решением рабочей группы «Социальное предпринимательство» комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» (протокол заседания № 2 от 18 июня 2025 года).

В рамках работы совета Институт социально-экономического проектирования НИУ ВШЭ по заказу Агентства стратегических инициатив проводит опрос среди субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия. Цель исследования — комплексная оценка предложений по совершенствованию законодательства и выявление востребованности мер поддержки для развития сектора.

Организаторы приглашают социальные предприятия, зарегистрированные на территории субъектов Российской Федерации, принять участие в опросе до 25 декабря 2026 года, заполнив анкету по ссылке. Контактное лицо по вопросам участия — Павел Валентинович Свистунов, заместитель директора Института социально-экономического проектирования НИУ ВШЭ (тел. +7 (916) 675-13-55, e-mail: psvistunov@hse.ru).