Нина Останина заявила, что России нужна «специальная демографическая операция»

Во время пресс-конференции, посвященной презентации учебных пособий по предмету «Семьеведение», председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член авторского коллектива Нина Останина сообщила, что национального суверенитета стране нужна «специальная демографическая операция».

«Хочу напомнить вам, что в Государственной Думе, 26 марта состоялся отчет правительства и его председатель Михаил Мишустин и я как председатель профильного комитета были едины в оценке демографической ситуации. И я воспользовалась термином, который нам предоставили профессиональные демографы, которые сказали, что нам нужна «специальная демографическая операция» для того чтобы обеспечить национальный суверенитет», — сообщила журналистам Останина.

Она добавила, что речь идет о сохранении ценностей страны, как внутри семьи, так и в школе, и в общественном пространстве.

Понимание этой мысли привело профильный комитет к идеи введения в образовательный процесс предмета «Семьеведение».