Николай Черкасов провел мониторинг избирательных участков в Огудневе

«Хочу напомнить жителям, что во многом, именно от муниципальных депутатов зависит путь развития городского округа. Приглашаю всех неравнодушных граждан, заинтересованных в дальнейшем развитии и укреплении своих городских округов прийти на избирательные участки и сделать свой выбор, ведь осталось всего полтора часа», — сказал Николай Черкасов.

Депутат пообщалась с жителями, а также с членами избирательных комиссий. Он отметил, что на участках избирательные комиссии работают в штатном режиме и в спокойной атмосфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.