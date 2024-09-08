Николай Черкасов провел мониторинг избирательных участков в Огудневе
Депутаты Мособлдумы продолжают посещать участковые комиссии, чтобы лично оценить качество организации выборного процесса, проконтролировать соблюдение законодательства и свободы волеизъявления граждан, передает пресс-служба партии «Единая Россия».
«Хочу напомнить жителям, что во многом, именно от муниципальных депутатов зависит путь развития городского округа. Приглашаю всех неравнодушных граждан, заинтересованных в дальнейшем развитии и укреплении своих городских округов прийти на избирательные участки и сделать свой выбор, ведь осталось всего полтора часа», — сказал Николай Черкасов.
Депутат пообщалась с жителями, а также с членами избирательных комиссий. Он отметил, что на участках избирательные комиссии работают в штатном режиме и в спокойной атмосфере.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.
«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.