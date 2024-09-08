Депутат Мособлдумы посетил избирательный участок в Щелковском лицее № 14

Депутаты Мособлдумы принимают активное участие в мониторинге избирательного процесса. Они продолжают посещать участковые комиссии, чтобы лично оценить качество организации выборного процесса, проконтролировать соблюдение законодательства и свободы волеизъявления граждан, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Депутат Мособлдумы от фракции «Единая Россия» Николай Черкасов вместе с директором лицея и действующим депутатом Еленой Вороницыной проверил избирательный участок на наличие нарушений.

«Сегодня последний и самый важный день из трех, определяющий итоговый результат работы. Поэтому мы уделяем особое внимание тщательному осмотру каждого участка, стремясь обеспечить полное соответствие всем требованиям. Свою проверку начал с лицея № 14, где, к счастью, нарушений не было обнаружено. Все процедуры и действия ведутся в соответствии с установленными правилами и действующим законодательством», — поделился Николай Черкасов.

Уже сегодня в 20:00 по местному времени завершится голосование на выборах и довыборах в Советы депутатов 28 округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.