Nikkei: США избавятся от всех тральщиков и не смогут разминировать акватории

Военно-морские силы Соединенных Штатов в 2027 году планируют списать последние оставшиеся минные тральщики. В вопросе вероятного разминирования Ормузского пролива США начали полагаться на Японию, у которой есть соответствующая возможность, рассказали Nikkei источники, сообщает ТАСС .

У американского флота есть только четыре минных тральщика, стоящих на военно-морской базе Сасэбо на японском острове Кюсю. Их планируют списать в следующем году.

Вместо тральщиков на вооружении появятся многоцелевые боевые корабли прибрежной охраны. При этом они будут обладать корпусами из металла. Из-за этого станут уязвимыми для мин.

В таком случае операции по разминированию американские военные будут проводить с применением вертолетом и беспилотников. Но насколько это окажется эффективным решением, неизвестно.

При этом на вооружении у ВМС Японии стоят 16 тральщиков. Они могут ликвидировать все виды мин. У девятерых тральщиков корпуса сделаны из дерева, у семи из пластика. Еще есть две плавучие базы для тральщиков. Эксперт по военно-морским проблемам из американского Института исследований внешней политики Эмма Солсбери отметила, что власти Японии допускали отправку в Ормузский пролив своих тральщиков после завершения конфликта.

США и Израиль ударили по Ирану 28 февраля. Тот атаковал в ответ Тель-Авив, военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и перекрыл движение по Ормузскому проливу для всех кораблей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.