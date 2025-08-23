Никитин предложил наделить регионы полномочиями по запрету вейпов

.Во время встречи в Сарове глава региона предложил испытать эту меру в пилотном режиме на территории Нижегородской области, запретив «эту гадость» в розничной и оптовой торговле.

Никитин особо подчеркнул проблему распространения электронных сигарет среди несовершеннолетних. Путин незамедлительно поддержал предложение, заявив: «Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение».

Инициатива предполагает предоставление субъектам РФ расширенных полномочий для полного запрета оборота вейпов на их территориях. В случае успешной реализации пилотного проекта в Нижегородской области, опыт может быть распространён на другие регионы страны.