НИКИ детства станет соорганизатором конференции «Подмосковные чтения»

Научно-практическая конференция «Подмосковные чтения-2024» состоится в детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля в Красногорске. Мероприятие, соорганизатором которого является НИКИ детства, пройдет 12 декабря и будет посвящено актуальным вопросам педиатрии, детской хирургии, диагностике и лечению орфанных заболеваний, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Наша цель рассказать участковым педиатрам о том, какие возможности в диагностике и лечении заболеваний детей есть в Московской области, куда направлять пациентов в случае выявления редкого заболевания. Мы хотим, чтобы все врачи на местах знали, какие ресурсы у них есть сегодня и как этими ресурсами можно воспользоваться», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Ведущие эксперты и лидеры мнений российского здравоохранения поделятся опытом и знаниями, а также ответят на все самые насущные вопросы педиатров из городских округов Подмосковья.

«В рамках конференции пройдет 8 симпозиумов, посвященных инфекционным угрозам XXI века, диагностике и лечению бронхолегочных патологий, орфанным заболеваниям: ихтиозу, муковисцидозу, первичной цилиарной дискинезии и другим. Отдельный зал будет посвящен вопросам детской хирургии, в частности цифровым технологиям в лечении хирургической патологии, междисциплинарному подходу в лечении сложной урологической патологии, реабилитации детей после челюстно-лицевых операций», — добавила заместитель директора по научной работе НИКИ детства Елена Кондратьева.

Научно-практическая конференция «Подмосковные чтения» организована с целью повышения квалификации медицинских работников и улучшения качества оказания медицинской помощи детям. Участие в мероприятии бесплатное. Конференция пройдет в гибридном формате.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.