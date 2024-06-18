Никаких дач и рыбалок: стали известны лучшие и худшие места для летних свиданий

В дейтинг-сервисе Mamba рассказали, что посещение концертов и фестивалей на свежем воздухе, а также прогулки в парке — это хорошие идеи для свиданий на первых этапах отношений. Воздержаться, наоборот, стоит от поездок на базы отдыха, дачи и рыбалку, поскольку такое времяпровождение уместно уже на более поздних этапах отношений, сообщает «Сноб».

Представитель Mamba Наталья Красильникова обратила внимание, что летом мужчин привлекают девушки в платьях, в связи с чем дамам можно надевать такие вещи на свидания. Однако, как посоветовала эксперт, представительницам прекрасного пола не стоит делать выбор в пользу очень вызывающих вещей и яркого макияжа.

«Пикник или барбекю в парке — хороший способ провести время летом. Можно принести плед, легкие напитки, неспешно поговорить», — посоветовала Красильникова.

Романтическую встречу рискуют испортить опоздания и увлеченность партнеров своими телефонами — на свиданиях все внимание нужно уделять своим визави, подчеркнули в Mamba. Также можно подготовить небольшой список вопросов, о которых хочет поинтересоваться партнер, однако не стоит превращать диалог в опрос.