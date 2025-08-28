«Ничего не видно»: стало известно, почему Салехард погрузился во тьму

Жители Салехарда начали жаловаться на плохое освещение на улицах. Известно, что в окружной столице даже на центральной части не работают часть фонарей, сообщает «Север-Пресс» .

«Ближе к восьми вечера уже начинает темнеть. А фонари работают не везде. В некоторых частях города, особенно во дворах на улице Зои Космодемьянской, проспекте Молодежи, за „Геологом“, ходить небезопасно — можно оступиться. Хотя ночи и не такие темные, как на юге, видно плохо», — рассказал о ситуации корреспондент.

Тем не менее, отмечается, что в администрации города о проблеме оповещены. Есть информация о том, что такие проблемы связаны с ремонтными работами у «Геолога», на время которых отключили свет. Также уточнено, что после лета проводятся проверки источников смета, а неработающие будут заменены. А на проспекте Молодежи повреждена линия, но горожан заверили, что проблема будет устранена подрядчиком в течение недели.

Также в пресс-службе администрации города добавили, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению освещения после летнего периода. Подрядная бригада каждый день объезжает город, чтобы выявлять и устранять неисправности. Обращения жителей тоже оперативно отрабатываются.