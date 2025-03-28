«Ни один судья не решится»: эксперт оценил вероятность УДО для «Доктора Смерть»

Криминалист Михаил Игнатов заявил, что у маньяка, известного как «Доктор Смерть» и виновного в убийстве 11 пожилых женщин, нет шансов на УДО: на его освобождение не пойдет ни один судья, сообщает NEWS.ru .

«По моему мнению и, уверен, по мнению большинства россиян, таких людей нужно изолировать от общества навсегда. Я сомневаюсь, что в России найдется судья, который выпустит на свободу этого нелюдя. Скорее всего, Петров вернется к своим злодеяниям. Получится, что судья станет невольным соучастником будущих преступлений», — сказал эксперт.

Он также отметил, что осужденные на пожизненное лишение свободы могут передвигаться только в сопровождении собак, некоторые лишаются рассудка. Из занятий им разрешают только чтение книг.

Осужденный за убийство 11 человек в конце 1990-х годов маньяк Петров ранее заявил о планах подачи прошения об УДО. В колонии «Белый лебедь» в Соликамске он находится уже 25 лет.