Независимы и активны: как работать с сотрудниками-зумерами

Гендиректор Solar Staff Владимир Корицкий заявил, что сегодня HR-департаментам необходимо эффективно работать с представителями пяти различных поколений, каждое из которых значительно отличается из-за своего культурного и технологического окружения. Это разнообразие создает сложности в управлении персоналом, но также открывает новые возможности, сообщает «Вечерняя Москва».

Зумеры (1997–2012), или поколение Z, выросли в мире с интернетом и смартфонами, что сделало их «глобальным» поколением. Они обладают предпринимательским духом и стремлением к социальной справедливости, ценят разнообразие и высокие технологии. Многие из них считают, что бизнес должен решать социальные и экологические проблемы.

По словам эксперта, в работе зумеры независимы и активны, ищут возможности для самовыражения и легко адаптируются к изменениям. Пандемия усилила их внимание к психологическому состоянию и балансу между работой и личной жизнью. Исследование Deloitte показало, что 49% зумеров считают работу ключевым элементом своей идентичности.

Зумеры больше предпочитают удаленную работу и фриланс, чем традиционные карьерные треки, отметил Корицкий. Чтобы привлечь их, работодатели должны предоставить современные технологии, возможности для творчества и создать комфортные условия труда, включая поддержку корпоративного психолога.