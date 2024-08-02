Незапланированный субботник прошел в лесу рядом с Егорьевском

Сотрудники лесной охраны Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес», завершая патрулирование территории лесного фонда в живописном месте Пригородного участкового лесничества, выявили свалку. Разбросанные бытовые отходы остались неприятным напоминанием о пикниках, устроенных здесь когда-то отдыхающими. В течение часа лесничие очистили 0,1 гектара от мусора. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Леса приходится оберегать не только от пожаров, незаконной рубки, но и от мусора, оставленного безответственными людьми. Берегите природу, это наше общее достояние.

За нарушение правил санитарной безопасности в лесах по ст. 8.31 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — до 40 тыс. рублей; на юридических лиц — от 500 тыс. рублей.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.