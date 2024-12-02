Незаконные навалы отходов выявили в 2 городских округах Подмосковья

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области провели контрольные мероприятия в городских округах Воскресенск и Шатура. Ранее в министерство поступила информация о признаках незаконного размещения отходов, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе осмотра земель в деревне Городище городского округа Воскресенск выявлено размещение отходов грунтов с включением лома бетона непосредственно на почве. В селе Дмитровский Погост городского округа Шатура выявлены навалы отходов пластика, также размещенные на открытом грунте, без защиты от воздействия атмосферных осадков.

Установлены собственники участков, им оказались, соответственно, житель Воскресенска и ООО, основным видом деятельности которого является производство пластиковых изделий. Обоим правообладателям земель объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. При этом производственная компания уже была уличена в подобном нарушении, в первый раз ее сотрудники ликвидировали навалы отходов производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.