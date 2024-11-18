Незаконные и сомнительные объекты продолжают выявлять в Мытищах

На этот раз специалисты управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи посетили деревню Грибки, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В выездном мероприятии приняли участие их коллеги из управления потребительского рынка и услуг, представители депутатского корпуса и староста деревни.

«Большое количество жалоб и обращений поступало как в профильные управления администрации, так и лично депутатам по нашему пятому округу, — рассказал депутат окружного Совета Григорий Шаповалов. — По жалобам жителей мы осмотрели все проблемные места, обнаружили большое количество нарушений. Будем подавать депутатский запрос для разбирательства и приведения территорий в соответствие законодательству».

В Грибках зафиксированы уже классические нарушения. Похожие были выявлены на предыдущих обходах в Болтино, Виноградово, Беляниново, Пирогово. Ну как же в деревне без хостела? Обнаружился он и в Грибках. Коммерческая деятельность на землях, отведенных под личное подсобное хозяйство, незаконное проживание, нарушение санитарных, экологических и противопожарных норм.

Учитывая, что это здание уже горело и были жертвы, меры будут приняты незамедлительные. «В своей работе мы большое внимание уделяем хостелам, общежитиям и объектам, имеющим признаки многоквартирности, — отметила директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов администрации округа Елена Лебеденко. — Один из них выявили сегодня. При этом сам владелец не отрицает, что сдает койко-места посуточно. Этот вопрос мы вынесем в самое ближайшее время на заседание профильной комиссии и подадим исковое заявление в суд».

Нецелевое использование земли зафиксировано и на Старом Дмитровском шоссе, владение 43. Здесь развернулась целая промышленно-складская зона. Ковры, автозапчасти, металлолом и многое другое. Все помещения взяты в аренду. И как всегда бывает в подобных случаях, никаких подтверждающих законность документов на руках у арендаторов нет. Все где-то у хозяина, у начальника, которых нет на месте. Источником загрязнения воздуха на этой территории является предприятие по производству деревянных поддонов — паллет. В цех представителей комиссии не пустили, но из незатейливой вытяжки шел едкий разноцветный дым в сторону деревни, что говорит об отсутствии качественных фильтрующих элементов. Ну, и классика — нецелевое использование земельного участка, несоответствие виду разрешенной деятельности. Специалистов управления потребительского рынка и услуг заинтересовала расположенная неподалеку автомойка. На объекте не настроен кассовый аппарат, а все необходимые документы где-то в офисе у начальства.

По всем выявленным нарушениям начата оперативная работа, объезды территорий продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей. «Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.