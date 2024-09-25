Незаконную рекламу устранили в Солнечногорске

Семь незаконно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций демонтировали в Солнечногорске. Ранее их владельцам выдали предписания о самостоятельном демонтаже объектов наружной рекламы и информации. Однако они их не исполнили, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Демонтаж провела организация, с которой администрация округа заключила муниципальный контракт на эти цели.

Все ликвидируемые конструкции были установлены либо с нарушениями, либо вовсе без какой-либо документации. Так, на одной из точек на Пятницком шоссе вопреки выданному разрешению на высокотехнологичный видеоэкран хозяин установил обычный фанерный щит.

«Как мы видим, здесь даже электричество не подключено к щиту. По закону рекламный щит можно поставить только на основании разрешения, выданного органом местного самоуправления. Нельзя получить разрешение на один вид рекламной конструкции, а фактически поставить другой. Это несоответствие разрешительной документации и, соответственно, нарушение. За этим помимо нас, кто на месте осуществляет контроль, следит Федеральная антимонопольная служба, и за это предусмотрены довольно серьезные штрафные санкции. Для юридических лиц они составляют от 500 тысяч до миллиона рублей», — прокомментировал и. о. заместителя главы г. о. Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Далее администрация запускает процедуру по возмещению затрат, которые бюджет понес на демонтаж и хранение конструкций, с владельцев незаконных щитов. Как подчеркивают специалисты, вследствие этого нарушители понесут еще большее финансовое бремя, чем при устранении нарушений своими силами и средствами.

Мониторинг незаконной рекламы происходит в округе на регулярной основе, а выездные мероприятия по принудительному демонтажу — несколько раз в год. За выезд удаляют поочередно по маршруту незаконные конструкции, владельцы которых проигнорировали предписание.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.