Незаконную рекламу и граффити убрали в 9 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали незаконную рекламу и граффити на 9 дорогах в восьми населенных пунктах на объектах дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

От граффити очистили дорожные знаки, расположенные на ул. Парковой в Долгопрудном. Также от вандальных надписей были очищены остановочные павильоны на ул. Юбилейной в микрорайоне Железнодорожном в Балашихе, на ул. Центральной в деревне Афанасово г. о. Мытищи и на ул. Центральная в поселке Поливаново г. о. Подольска.

Несанкционированную рекламу убрали на автобусных остановках на Павлинском шоссе в Балашихе и на Фабричном шоссе в Старой Купавне Богородского округа. От рекламы очистили и дорожные знаки на ул. Коммунальной в Королеве и на ул. Минина в Дмитрове.

А в Коломне на ул. Октябрьской Революции дорожные знаки очистили от рекламы и граффити.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.