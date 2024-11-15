Незаконное предпринимательство выявлено в гаражных массивах Реутова

Сотрудники комитета по управлению муниципальным имуществом и отдела развития потребительского рынка администрации Реутова провели проверку территории гаражных кооперативов. Во время рейда были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации горокруга

Некоторые владельцы гаражей переоборудовали свои боксы в коммерческие автосервисы, что нарушает сразу несколько статей.

Расчеты с клиентами здесь ведутся без применения контрольно-кассовой техники. Соответственно, налоги предприниматели не платят. В одном из гаражей также обнаружено незаконное производство и продажа автоприцепов.

Все нарушения зафиксированы, информация передана в контролирующие органы.

Ранее сотрудниками МУ МВД России «Балашихинское» на территории городского округа Реутов было проведено оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение и пресечение незаконной деятельности, в том числе с использованием иностранной рабочей силы.

Полицейские проверили территорию ГСК «Комсомольский», ГСК у торгового центра «Шоколад», а также на шоссе Энтузиастов у рынка «Владимирский тракт». В результате профилактических мероприятий было выявлено и доставлено в отдел 22 человека, у которых при проверке не оказалось необходимых документов на проживание и работу на территории России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.