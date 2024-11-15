Незаконное предпринимательство выявлено в гаражных массивах Реутова
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Сотрудники комитета по управлению муниципальным имуществом и отдела развития потребительского рынка администрации Реутова провели проверку территории гаражных кооперативов. Во время рейда были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации горокруга
Некоторые владельцы гаражей переоборудовали свои боксы в коммерческие автосервисы, что нарушает сразу несколько статей.
Расчеты с клиентами здесь ведутся без применения контрольно-кассовой техники. Соответственно, налоги предприниматели не платят. В одном из гаражей также обнаружено незаконное производство и продажа автоприцепов.
Все нарушения зафиксированы, информация передана в контролирующие органы.
Ранее сотрудниками МУ МВД России «Балашихинское» на территории городского округа Реутов было проведено оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение и пресечение незаконной деятельности, в том числе с использованием иностранной рабочей силы.
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