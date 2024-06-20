Незаконная свалка в Дмитровском округе нанесла ущерб нарушителям в 650 тыс рублей

Минэкологии Подмосковья вынесли постановления об административном наказании в отношении ООО «Морепродуктовая торговая компания». Решение принято по итогам рассмотрения материалов совместной проверки, проведенной сотрудниками Дмитровской городской прокуратуры и министерства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки было установлено, что на принадлежащих компании землях в поселке Останкино образована незаконная свалка. Неизвестные лица разместили здесь строительные отходы и грунты на общей площади свыше 11 тысяч квадратных метров, общий объем мусора — почти 20 тысяч кубометров», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В итоге компания, не обеспечившая контроль за состоянием своих земель, оштрафована на общую сумму 650 тысяч рублей.

Фирсов также напомнил, что в ходе надзорных мероприятий привлеченными специалистами ООО «Экоцентр» и ООО «Экопроекткарьер» рассчитан ущерб почвам, который составил, 5,4 миллиона рублей. Министерство направило в суд исковое заявление о возмещении этой суммы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.