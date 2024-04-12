Незаконная свалка нанесла ущерб землям Дмитровского округа на 10 млн рублей

Минэкологии Подмосковья направило в Гагаринский районный суд Москвы исковое заявление о возмещении ущерба, нанесенного незаконным размещением отходов в Дмитровском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее свалка была обнаружена в поселке Останкино, на двух земельных участках, принадлежащих жительнице Москвы.

«Гражданка не обеспечила должного контроля за своими землями, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — В результате здесь образована свалка, преимущественно, строительных отходов. Мы привлекли к работе экспертов двух специализированных лабораторий, которые установили, что на площади более 20 тысяч квадратных метров незаконно размещено свыше 16 тысяч кубометров мусора».

Рассчитанная сумма ущерба, нанесенного почвам, составила 10,4 млн рублей. Возмещать ее гражданка отказалась, Минэкологии намерено добиться этого в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что Минэкологии привлекло к ответственности сразу восьмерых нелегальных перевозчиков строительных отходов, задержанных полицией в поселке Останкино, а также в поселениях Некрасовский и Белый Раст.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.