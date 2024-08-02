NEWS.ru учредило премию в память об убитом военкоре Никите Цицаги

Принять участие в премии могут журналисты и творческие коллективы печатных СМИ, ТВ, радио, интернет-СМИ и информагентств, зарегистрированных в России. Награда достанется участникам, которые в своей деятельности освещают значимые события через рассказы о людях, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах по не зависящим от них причинам. Тематика может охватывать жизни людей, пострадавших от техногенных аварий, стихийных бедствий, а также военных и политических столкновений.

Общий призовой фонд составляет 300 000 рублей.

«Гибель Никиты стала трагедией, личной трагедией для всех сотрудников NEWS.ru. Специализацией Никиты были социальные репортажи: он рассказывал о людях, оказавшихся в зоне боевых действий», — рассказала главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.

Работы участников оценят эксперты в области медиа, общественные деятели и представители госвласти. В их числе: спикер МИД России Мария Захарова, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, член Совета по правам человека Юлия Белехова, редактор «Коммерсанта» Александр Черных, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, правозащитник Ева Меркачева, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный и главред NEWS.ru Ольга Сабурова.

К участию в премии будут приниматься работы, опубликованные с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года. Прием заявок открыт до 30 сентября текущего года. Имена победителей станут известны в декабре.

Никита Цицаги трагически погиб 16 июня 2024 года вблизи Угледара, работая в зоне спецоперации на Украине. Коллектив NEWS.ru решил учредить данную премию в память о своем сотруднике, чтобы подчеркнуть рискованность работы журналистов в наше время, а также оказать поддержку профессионалам в области СМИ.