NEWS.ru презентовало крупнейшим рекламным агентствам специальные возможности

NEWS.ru входит в число 15 лучших СМИ России по версии LiveInternet.ru. Также ресурс занимает устойчивое положение в топ-10 «Медиалогии».

Стремительный рост посещаемости портала за последний год, его количественные и качественные показатели по данным «Яндекс.Метрики», а также различные эффективные способы привлечения живой аудитории на сам сайт и на его социальные сети привлекли множество рекламных агентств.

«Мы работаем над тем, чтобы оправдать доверие читателей, оперативно, объективно и полно предоставляя им проверенную информацию в режиме 24/7», — рассказала главный редактор сайта Ольга Сабурова.

Гостям и партнерам представили уже имеющиеся возможности по созданию и продвижению контента, а также рассказали о планах по развитию. NEWS.ru собирается продолжить укрепление позиций в медиапространстве и рейтингах. Также портал планирует добавить несколько новых форматов предоставления информации и проработать повышение узнаваемости бренда.

Как отметила Ольга Сабурова, представители сайта ежедневно находят новые инструменты по привлечению живой аудитории. Читателям предлагают свежие и актуальные новости в удобном формате, а партнерам и рекламодателям — лучшие места и условия размещения материалов.

Портал стал площадкой, которая соединяет бренды и потребителей с максимальной пользой для каждого из участников. Материалы и авторы ресурса много раз награждались профессиональными и имиджевыми премиями, а профессионализм сотрудников отмечался на государственном уровне.

NEWS.ru — федеральное СМИ, освещающее российские и мировые новости. Ресурс ориентирован на взрослую аудиторию.