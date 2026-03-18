NEWS.ru представил спецпроект к 35-летию распада СССР

NEWS.ru презентовал спецпроект «35 лет без СССР»

NEWS.ru запустил спецпроект «35 лет без СССР», посвященный годовщине распада Союза Советских Социалистических Республик. В нем расскажут, как изменились бывшие союзные республики за прошедшие десятилетия.

Проект приурочен к 35-летию распада СССР. Для миллионов граждан крушение Союза стало тяжелым событием — утратой общей страны, прежних ориентиров и привычного уклада жизни. Президент России Владимир Путин называл гибель СССР «крупнейшей геополитической катастрофой» ХХ века.

За годы независимости бывшие советские республики прошли разный путь. Одним удалось выстроить устойчивые государственные институты и экономику, другие столкнулись с кризисами, архаизацией и вооруженными конфликтами. Часть стран практически разорвала связи с Россией, другие сформировали новые форматы сотрудничества.

В рамках спецпроекта редакция проследит, каких результатов добились государства, возникшие на месте СССР, и какие испытания им пришлось преодолеть. Публикации будут выходить до 25 декабря.

