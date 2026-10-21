NEWS.ru открыл прием работ на конкурс имени журналиста Никиты Цицаги

Начался прием заявок на конкурс «Взгляд сквозь сердце» имени журналиста Никиты Цицаги, погибшего в июне 2024 года. Работы принимают до 1 декабря включительно, сообщает NEWS.ru .

На конкурс принимают материалы и проекты о людях, оказавшихся в тяжелых ситуациях из-за природных, техногенных, экологических, социально-экономических потрясений и военных конфликтов.

В экспертное жюри пригласили официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову, генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова, общественных деятелей, военкоров и победителей прошлых лет.

«Основная цель нашей профессии — не просто рассказывать истории, а доносить их до сердец людей. Никита обладал невероятным репортерским талантом, делал отличные тексты и фото, мог достучаться до любого читателя. Нам очень его не хватает», — сказала главный редактор NEWS.ru и член жюри Ольга Сабурова.

Цицаги работал в зоне боевых действий с 2022 года. Он погиб 16 июня 2024 года в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины у Никольского монастыря под Угледаром. Ему было 29 лет. Журналист планировал репортаж о жизни монахов в зоне боевых действий.

Подробности и форма заявки доступны на сайте.

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