NewsGuard обвинила RT в использовании ИИ при создании ролика о студии-рупоре

RT ответил на обвинения в использовании ИИ при создании ролика о студии-рупоре

Медиакомпания NewsGuard, заявляющая о себе как о «борце с дезинформацией» в Сети, выдвинула обвинения в адрес телеканала RT . По мнению NewsGuard, RT использовал технологии искусственного интеллекта для создания видеоролика, посвященного расположенной в Москве студии-рупору.

Данное заявление было опубликовано в материале, подготовленном медиакомпанией к празднованию двадцатилетнего юбилея RT.

«Среди других видеороликов, опубликованных RT в честь годовщины, был созданный искусственным интеллектом клип с гигантским мегафоном с логотипом RT рядом с Кремлем», — отмечается в публикации.

В ответ на это Telegram-канал RT напомнил о проводимой акции, в рамках которой предлагаются подарки за селфи с якобы созданным ИИ рупором, и призвал подписчиков отправлять эти фотографии в NewsGuard.

Ранее сообщалось об установке RT огромного рупора на Манежной площади в Москве в честь своего 20-летия.

