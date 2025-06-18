News Media Holding предложил гостям ПМЭФ-2025 испытать хронокапсулу

Медиарынок претерпевает радикальные изменения. В условиях ограниченного внимания аудитории и стремительного роста цифровых платформ медиа и бизнес сталкиваются с необходимостью вовлекать потребителя, налаживать с ним устойчивое взаимодействие и адаптироваться к новым моделям потребления контента. Именно эти вопросы были в центре внимания специальной экспозиции News Media Holding на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2025.

В современном мире бизнес, зависящий от продаж товаров или услуг, тесно связан с цифровыми платформами, предоставляющими медийный контент: чем чаще аудитория сталкивается с продвигаемой продукцией, тем выше вероятность совершения покупки. Когда принцип «вовлечь за одну минуту» трансформировался в правило «трех секунд», контент-машина заработала на предельной скорости. Однако, чтобы конкретное сообщение было замечено, требуются значительные усилия.

Слово Максима Иксанова

Холдинг представил павильон — интерактивное пространство для анализа современных подходов к обработке, трансформации и распространению информации. Ключевая идея заключалась в демонстрации того, как новые медиа используют инструменты вовлечения, персонализации и эмоционального воздействия, превращая потребителя из пассивного наблюдателя в активного соавтора. По словам генерального директора News Media Holding Максима Иксанова, в будущем медиа будут строиться не вокруг новостей как таковых, а вокруг смыслов и контекста.

«Наш павильон — метафора работы медиа в эпоху нейроконтента и постоянной генерации идей. Мы хотели показать, как СМИ трансформируются в контентные фабрики — подчеркнуть скорость, объемность и многогранность этого информационного бизнеса. Сегодня человеку важно быть соучастником событий, а не просто слушателем монолога. Именно поэтому появляются новые форматы и создаются площадки для диалога — все ради доверия, эмоций и вовлеченности», — подчеркнул он.

Павильон News Media Holding

Подвесная конструкция в форме всевидящего ока символизировала предназначение медиа — наблюдать за происходящим в мире, первыми узнавать все новости и оперативно доносить информацию до общественности.

Благодаря медиаволлу с креативными проектами холдинга посетители ознакомились с ключевыми медиапродуктами от ведущих брендов News Media Holding, включая популярные каналы Mash и SHOT, порталы LIFE и Super, подкасты и развлекательные шоу. Таким образом полученная информация доставлялась непосредственно целевой аудитории.

Активности на стенде

Гостям предлагалось испытать хронокапсулу — возможность стать свидетелями исторических событий, которые никогда не были запечатлены на видео: уникальный контент был разработан специально для данного мероприятия.

С помощью инфоконсоли можно было совершить виртуальную экскурсию по форуму и получить в качестве сувенира распечатанный последний пост о ПМЭФ из Telegram-канала 4ROOM — нового актива холдинга, транслирующего все новости о крупных экономических и политических мероприятиях Росконгресса и других платформ.

Павильон, оформленный в стилистике ретрофутуризма, стал привлекательным местом благодаря сочетанию передовых технологий и культурного нарратива.

Иксанов подчеркнул, что такой формат является частью стратегии холдинга: вместо традиционного выставочного стенда создать пространство для диалога, где аудитория выступает не в роли зрителя, а в качестве активного участника.