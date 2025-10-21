«Невский экологический оператор» присоединился к декларации устойчивого развития

АО «Невский экологический оператор» (НЭО), региональный оператор по обращению с отходами в Санкт-Петербурге, присоединился к Декларации устойчивого развития участников рынка обращения с отходами и экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ). Документ был разработан специалистами Российского экологического оператора (РЭО) и содержит единые принципы «зеленой этики» для всех компаний отрасли.

«Мы приветствуем решение НЭО поддержать единый вектор устойчивого развития, который задал Российский экологический оператор. Объединение участников рынка вокруг стандартов ответственной деятельности усиливает доверие к отрасли, способствует появлению зеленых технологий и позволяет открыто говорить с обществом на языке ответственности», — сообщили в пресс-службе РЭО.

Присоединившись к декларации, НЭО подтвердил приверженность принципам ESG (экология, социальная ответственность и корпоративное управление) и в своих планах устойчивого развития в качестве ориентиров использует стандарт социально-экологических приоритетов (ESG-стандарт) РЭО.

Компания также объявила о создании собственной рабочей группы по устойчивому развитию. Это важный шаг для привлечения зеленых инвестиций в экологические проекты.

«Присоединение к декларации устойчивого развития подтверждает намерения НЭО и в дальнейшем при развитии инфраструктуры ТКО и инвестиционных проектов соответствовать принципам „зеленой“ экономики. Для нашей компании это гарантирует выполнение условий по улучшению экологической обстановки и минимизации техногенного воздействия при строительстве комплексов по переработке отходов», — подчеркнула генеральный директор АО «Невский экологический оператор» Екатерина Горшкова.

НЭО развивает лучшие практики, рекомендованные РЭО, и уже реализует проекты по созданию современной инфраструктуры обращения с отходами, включая комплексы сортировки и переработки. Компания строит свою деятельность на принципах прозрачности, эффективности и экологической безопасности — для устойчивого развития крупнейшей городской агломерации России.

АО «Невский экологический оператор» было создано в 2021 году. С января 2022 года компания предоставляет коммунальную услугу по обращению с отходами жителям Санкт-Петербурга. В сотрудничестве с властями города и Ленинградской области НЭО разрабатывает единую концепцию обращения с ТКО, включающую строительство объектов и внедрение технологических и управленческих инноваций.