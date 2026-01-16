Невозможно хранить: почему российские продукты оказываются на свалке в Африке

Экономист из Эфиопии Ааро Эмебет и кенийский журналист Джереми Симийю рассказали, что значительная часть российских и других зарубежных продуктов в Африке оказывается на свалках из-за отсутствия инфраструктуры для хранения и перевозки, сообщает aif.ru .

Симийю заявил, что продукты, поступающие в Африку из России и других стран, часто выбрасываются, поскольку становятся опасными для употребления. По его словам, на свалках можно встретить российские тушенку, хлеб, молочные продукты и колбасы, которые испортились из-за неправильного хранения.

А Эмебет пояснил, что африканские страны не располагают необходимыми условиями для хранения продуктов. В регионе отсутствуют современные холодильники, рефрижераторы и профессиональные склады, а перебои с электричеством приводят к быстрой порче продовольствия. Он отметил, что даже консервы быстро становятся непригодными из-за жары и влажности, а до 20% овощей и фруктов портится еще до поступления в магазины.

Собеседники призвали Россию и западные страны помочь Африке в создании инфраструктуры для длительного хранения продуктов. По данным Всемирного института ресурсов, ежегодно в Африке выбрасывается 37% продовольствия, что эквивалентно 4 млрд долларов. Ими могли бы накормить 48 млн человек.

