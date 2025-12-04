Невнимательность и гиперактивность: психолог назвала признаки СДВГ

Психолог Абравитова: у СДВГ есть два ключевых признака

Клинический психолог Марианна Абравитова назвала два ключевых признака синдрома дефицита внимания — это импульсивность и невнимательность, сообщает RT .

«Все эти симптомы должны проявляться до 12 лет и наблюдаться более шести месяцев. И проявляться они должны в разных обстановках. Например, и дома, и в школе или детском саду», — сказала специалист.

По ее словам, синдром дефицита внимания и гиперактивности оказывает значительное негативное влияние на различные аспекты жизни.

Одним из ключевых признаков является рассеянность, проявляющаяся в регулярных неточностях и упущениях. Часто такие дети не обращают внимания на мелочи. Создается впечатление, будто ребенок не слышит обращенную к нему речь. Зачастую им трудно завершить начатое дело и они легко теряют концентрацию.

Абравитова также отметила, что данный синдром выражается в сложностях с планированием и распределением времени, в избегании задач, требующих интеллектуальной активности.

