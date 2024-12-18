Мадридский суд допустил рассмотрение иска «Царьграда» к Google о взыскании многомиллиардной неустойки, назначенной российским судом за блокировку YouTube-канала в 2020 году, сообщает «Царьград» .

Несмотря на запретительные меры США и Великобритании, испанский суд признал свою компетенцию в этом вопросе. Изначально российский суд обязал Google восстановить канал и выплатить неустойку в размере 100 000 рублей в день, удваивающуюся еженедельно.

Хотя миллиард рублей, взысканный первоначально, был перечислен на нужды СВО, Google отказался восстанавливать канал, что привело к накоплению колоссального долга. Константин Малофеев, учредитель «Царьграда», заявил о взыскании долга по всему миру, сумма которого, по оценкам Washington Post, уже превышает совокупное богатство планеты.

Дело стало прецедентом, поскольку аналогичные претензии предъявлены и другими российскими СМИ, пострадавшими от действий Google.

«Вместе с тем есть основания полагать, что испанский государственный суд рассматривает вопрос о возможности признания государственного решения России на территории Испании как вопрос своей исключительной компетенции», — заявил партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян.

«Гугл» задолжал «Царьграду» около двух ундециллионов, не считая других российских изданий. Попытка компании ввести антиисковые запреты в Калифорнии не увенчалась успехом, так как первое слушание было перенесено. Также суды за рубежом, включая ЮАР, уже не раз принимали решения против «Гугла» из-за его отказа исполнять финансовые обязательства.