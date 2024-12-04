Нецелевое использование земельных участков удалось пресечь в Подмосковье

Нарушение заключалось в том, что земельный участок, расположенный в Ногинске на ул. Комсомольской, категория земель которого «земли населенных пунктов», а вид разрешенного использования — «для размещения объекта торговли», фактически использовался под размещение административного здания.

Материалы были направлены в суд, так как и при повторном обследовании реакции по устранению нарушения не было. И только в ходе судебного разбирательства собственник изменил ВРИ земельного участка на «деловое управление» и теперь сможет на законных основаниях продолжить свою деятельность.

Благодаря работе земельных инспекторов аналогичное нарушение земельного законодательства устранили и в городском округе Жуковский. Земельный участок расположен в г. Жуковский на ул. Кооперативной. Использовал его собственник под автосервис, но при этом вид разрешенного использования участка не соответствовал. В этом случае суд не понадобился, собственник в добровольном порядке изменил ВРИ под «производственные и складские помещения» на ВРИ под «объекты дорожного сервиса».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.