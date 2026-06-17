Нетаньяху отказался считать сделку США и Ирана концом борьбы

США и Иран 19 июня собираются подписать соглашение о прекращении боевых действий и открытии Ормузского пролива. Израиль не участвует в сделке и может попытаться сорвать ее, сообщает Общественное Телевидение России .

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что не знает деталей соглашения Вашингтона и Тегерана. Он назвал главным итогом кампании предотвращение угрозы уничтожения Израиля.

«Израиль сделает все необходимое, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие, в этом вопросе я ничем себя не ограничиваю», – привел слова Нетаньяху The Times of Israel.

Нетаньяху также заявил, что израильские войска останутся в буферной зоне на юге Ливана «столько, сколько потребуется». СМИ писали, что вывод сил был одним из условий договоренностей США и Ирана.

Военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что ЦАХАЛ может ударить по Ливану или Ирану даже в день подписания сделки. Это подорвет доверие Тегерана и может сорвать соглашение.

Кнутов считает, что президент США Дональд Трамп попытается надавить на Нетаньяху до 19 июня. У Вашингтона есть рычаги: санкции, поставки оружия и финансовая помощь Израилю.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение США и Ирана не обязывает Тель-Авив. Кнутов связал позицию Израиля с планами закрепиться в буферной зоне на юге Ливана.

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