Нет времени на отдых: психолог рассказала о выгорании у школьников

Детский и семейный психолог Наталья Наумова заявила, что в России есть гигантская проблема детского выгорания: школьников слишком сильно перегружают информацией, это отмечают и родители, и педагоги, сообщает «Вечерняя Москва».

«Получается, что у ребят нет времени, чтобы отдыхать, заниматься хобби и интересующими их делами. Родителям школьников приходится делать выбор: позволить ребенку выполнять все школьные задания или организовывать для него возможность заниматься профессиональным спортом и другими увлечениями», — сказала эксперт.

По ее словам, баланс удается соблюдать немногим, но если у ребенка слаженно работает мозг и хорошо организован тайм-менеджмент, то учебу, увлечения и спорт совмещать можно. Когда есть сбои, приходится слишком много времени тратить на домашнее задание.

В таком случае школьник не успевает усваивать программу на уроке и до конца слушать учителя, ему приходится дома самостоятельно, с репетиторами или родителями наверстывать.

Выход — следить за режимом и здоровьем ребенка: у него должна быть возможность играть, отдыхать, мечтать и встречаться с друзьями, двигаться и заниматься творчеством, посещать спортивные секции. Переключение видов деятельности поможет переключаться и чувствовать себя отдохнувшим.