Нет видео — не было: в ОАЭ задержали 25 человек за посты с неработающим ПВО

сегодня в 09:31

В ОАЭ арестовали 25 человек за публикацию видео обстрелов в ущерб нацобороне

Правоохранители ОАЭ задержали 25 человек. Они публиковали видео обстрелов в ущерб национальной обороне на фоне инцидентов в регионе, пишет эмиратское информационное агентство WAM со ссылкой на прокуратуру государства, сообщает РИА Новости .

Силовики задержали египтян, непальцев, багладешцев, индийцев, пакистанцев и филиппинцев. Против них проведут ускоренное судебное разбирательство.

Задержанные выкладывали вводящие в заблуждение записи в сети. Этим они наносили урон государственной обороне Объединенных Арабских Эмиратов.

Также, по версии правоохранителей ОАЭ, посты прославляли акты военной агрессии в адрес Объединенных Арабских Эмиратов. Обвиняемые действовали в разных группах. Они совершали разные шаги.

Обвиняемые публиковали не только настоящие видео, но и фабриковали записи. Для этого они использовали искусственный интеллект.

США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал американские военные базы в регионе, в том числе в ОАЭ. Там закрывали воздушное пространство. Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке продолжается.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.