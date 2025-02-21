Нет тестировщиков и продактов: в Петербурге пожаловались на нехватку IТ-кадров
Фото - © Adobe Stock
Платформа «Консоль» провела опрос, согласно которому в Санкт-Петербурге 64% работодателей отметили дефицит ИТ-специалистов, сообщает газета «Петербургский дневник».
Больше всего не хватает в компаниях тестировщиков — 48%, на втором месте руководители групп разработки и Backend-разработчики — 25%, на третьем — продакт-менеджеры (21%).
При этом, что касается спроса на рынке, то самым востребованными оказались специалисты уровня Senior и Middle: 42% и 41%, не хватает менеджеров и директоров — это отметили 10% опрошенных. Однако нет недостатка в Junior-специалистах: о них вспомнили только 6% респондентов.
34% работодателей заявили, что не считают удовлетворительным количество соискателей в данной сфере. 48% указывают на недостаточные зарплаты и 38% сказали об отсутствии интересных задач для будущих сотрудников.