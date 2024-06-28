«Нет смысла»: военкор Хайруллин раскрыл, почему ВС РФ не пойдут в Торецк

Военкор Хайруллин: идти на второстепенный фронт сейчас не имеет смысла

Военный корреспондент Марат Хайруллин поделился мнение, освободят ли российские войска Торецк, Красногоровку и Красный Лиман в ближайшее время. Журналист считает, что идти на второстепенный фронт, которым является Торецк, сейчас «не имеет смысла», сообщает «ФедералПресс» .

Ранее в Торецке, Красногоровке и Красном Лимане началась эвакуация жителей, отмечает издание.

«Вряд ли наши бойцы пойдут в сам Торецк, потому что там многоэтажная застройка, а основной фронт у нас чуть левее — Покровск, Курахово», — полагает военкор.

Хайруллин добавил, что Торецк является второстепенным фронтом, и сейчас нет оснований для того, чтобы заходить в этот город. По его словам, когда ВС РФ освободят Часов Яр, «Торецк падет».

По словам военкора, у российских войск имеется «задача максимум» — выйти на границы ДНР.

«Лиман же немного в глубине, до него еще дойти надо», — заметил военный корреспондент.

Красногоровка — последний бастион украинцев, указал Хайруллин. Журналист считает, что она уже обречена и также будет впоследствии освобождена.