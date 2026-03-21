Нет ни одного документа: 11-летнюю девочку-маугли нашли в башкирской деревне

В деревне Вавилово в Башкирии в многодетной семье обнаружили 11-летнюю девочку-маугли, которая не ходила в школу и официально нигде не задокументирована, сообщает Baza .

Местные жители рассказали, что семья с девятью детьми давно вызывает в деревне тревогу. Подростки рано начинают пить алкоголь. Школьники боятся ездить с ними в одном автобусе, так как ребята ведут себя агрессивно: оскорбляют, плюются и могут избить.

Жители винят в происходящем мать. По их словам, женщина вообще не занимается воспитанием детей, а отец с ними не живет.

Самая младшая в этой семье — 11-летняя девочка. Она официально нигде не зарегистрирована. У ребенка нет даже свидетельства о рождении. Ее мама не скрывает данного факта и не хочет оформлять нужные документы.

Семья живет без постоянного дохода в небольшом доме. Соседи и волонтеры стараются помогать, они приносят одежду и еду для детей. Несмотря на проблемы в семействе, ни органы опеки, ни ПДН, ни медики или школа за ребятами не следят. Жители отметили, что на эту семью просто никто не обращает внимания.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.