«Нет других проблем?»: депутат ответил на планы Киева изменить даты праздников

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью NEWS.ru отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо уделять внимание потребностям населения, а не заниматься переносом праздничных дат.

Он считает, что предлагаемые изменения в праздничном календаре не учитывают важные культурные и религиозные традиции украинского народа. Депутат подчеркнул, что значительная часть православных верующих продолжит праздновать Рождество 7 января.

«Попытка отдалиться от России именно по православному вопросу — это серьезная ошибка. Православные люди на Украине не воспринимают это 100%. Я уверен, что вероятный перенос празднования Рождества осуждают многие граждане. Они до сих пор продолжают отмечать этот праздник, как и положено, 7 января. Решение о реформе говорит лишь о том, что Зеленский — популист. Он не понимает ситуацию и то, насколько ошибается. Это серьезно. Да и перенос праздников, по-моему, не самое важное для Украины, о чем сейчас нужно думать и говорить. Нет других проблем? Действительно ли украинский народ сейчас это сильно волнует?» — высказался Чепа.

Ранее Зеленский анонсировал планы по реформированию праздничного календаря Украины, объяснив это нежелательными совпадениями дат, которые достались в наследство от прошлого. Конкретный список праздников, подлежащих корректировке, пока не опубликован.

